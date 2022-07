Como fazer uma avaliação na App Store [iPhone, iPad, Mac e Apple TV]

A App Store foi, sem dúvidas, um dos principais motivos do sucesso do iPhone. Foi através dela que desenvolvedores puderam ter acesso ao SDK (Software Development Kit, ou Kit de Desenvolvimento de Software) do sistema.

Além de baixar os aplicativos por lá, você pode realizar outras ações. Talvez aquela que seja a mais recomendável é a de deixar avaliações aos desenvolvedores. É assim que eles poderão realizar melhorias nesses aplicativos em futuras atualizações, por exemplo.

Além disso, outros usuários poderão conferir essas avaliações antes de decidirem comprar/baixar ou não um app. A seguir, veja como deixar uma avaliação por lá! 🤓

Como avaliar um aplicativo pelo iPhone/iPad

Abra a App Store, toque na sua foto (no canto superior direito) e em “Compras”. Na aba “Tudo” ou “Não neste iPhone” (ou iPad), busque pelo aplicativo que deseja avaliar — ou, se desejar, use a barra de buscas.

Se preferir, busque um aplicativo que já tenha sido instalado anteriormente ou esteja no seu dispositivo, na aba “Buscar”.

Quando a página do app estiver aberta, toque nas estrelas para avaliá-lo (cuja avaliação pode variar entre uma e cinco estrelas).

Mais abaixo, vá em “Avaliar”, escolha quantas estrelas deseja dar ao app e escreva a sua avaliação com um título e a avaliação em si. Quando estiver satisfeito, toque em “Enviar”.

Como avaliar um aplicativo pelo Mac

Com a Mac App Store aberta, clique na sua foto (no canto inferior esquerdo), vá até Loja » Conta (na barra de menus) ou procure pelo app instalado ou instalado anteriormente na barra de buscas.

Na seção “Classificações e Avaliações”, clique na quantidade de estrelas que deseja dar para o app ou, se quiser avaliá-lo mais precisamente, clique em “Avaliar”. Depois que escolher o número que estrelas que deseja dar, adicione um título e a opinião em si. Depois, clique em “Enviar”.

Como avaliar um aplicativo pela Apple TV

Em Apple TVs equipadas com o tvOS, abra a App Store, navegue até a página do aplicativo que deseja avaliar e vá até a área de “Classificações”. Nesse caso, você pode apenas dar uma nota de uma a cinco estrelas.

Superfácil! 😄