Disney+ ganha suporte para Áudio Espacial na Apple TV 4K

O aplicativo do Disney+ chegou hoje à versão 2.9.5, a qual habilita o Áudio Espacial na Apple TV 4K, conforme relatou o FlatpanelsHD. Desde 2020, a tecnologia da Dolby Atmos já estava presente no app para iOS/iPadOS, mas agora a experiência de som surround chegou também às 1ª e 2ª gerações da set-top box 4K da Maçã.

Vale notar que, para experimentar o ambiente imersivo do Áudio Espacial, é necessário ter algum dispositivo compatível, como os AirPods Pro, os AirPods Max, os AirPods de 3ª geração ou o HomePod.

A tecnologia funciona tanto com sistemas de som 5.1 quanto 7.1 ou Dolby Atmos, e depende da compatibilidade dos títulos. Se você encontrar algum dos formatos de áudio em um determinado título do Disney+, quer dizer que poderá usufruir do recurso.

Enquanto os usuários dos dispositivos da Apple podem se alegrar com essa adição, peculiarmente, os aparelhos com sistema Android estão se queixando de falha no Dolby Atmos na nova atualização (2.9.1). Dispositivos como Android TV, Google TV e TVs da Sony (entre outros) foram supostamente afetados. Mesmo assim, outros usuários afirmam ter sido apenas temporário, e que o problema já foi corrigido.

