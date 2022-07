Google libera novo visual do Gmail para todos os usuários

Após ter disponibilizado aos usuários do Google Workspace, agora todos os usuários do Gmail podem usufruir de uma interface renovada. Nessa nova visualização, agora é possível acessar rapidamente seus Espaços (antigos Grupos), Chats (antigo Hangouts) e videochamadas do Meet em um só lugar.

O Google anunciou que todos os usuários podem acessar o novo visual de sua plataforma de emails. Para alguns o site já foi atualizado, mas os que não foram contemplados podem seguir estas instruções:

No canto superior direito, clique em Configurações . Em seguida, clique em Ver todas as configurações. Em Chat e Meet, ative a opção Google Chat (se não estiver ativada). Clique em Configurações , e em Testar a nova visualização do Gmail. Na nova janela, clique em Atualizar.

Se você preferir desativar, haverá uma opção no mesmo lugar para retornar ao layout anterior.

No novo design, as diferentes plataformas ficarão em uma barra lateral na esquerda, e na parte inferior dessa barra ficarão as notificações de mensagens de chat. Na barra superior, o usuário poderá modificar seu Status e na barra lateral da direita, poderá acessar outros apps.

Na publicação oficial, a empresa ainda afirma que está trazendo à Caixa de Entrada filtros para buscas mais rápidas e certeiras, apesar de não estar claro se o recurso ainda não foi implementado ou se faz parte apenas do Google Workspace.

O Google tem se empenhado em trazer diversos novos recursos aos seus apps (e, vale lembrar, tem organizado a confusão em apps de comunicação). Os planos da empresa ainda para este ano incluem aprimorar a experiência de seus aplicativos em tablets, trazer emojis melhorados, disponibilizar novos recursos de acessibilidade e mais.