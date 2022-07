Governo do Brasil pedirá à Apple suporte de iPhones ao 5G “puro”

Em uma coletiva realizada ontem (27/7), o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, e o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, informaram que terão uma reunião com a Apple na próxima terça-feira (2/8), em Palo Alto, para solicitar uma maior celeridade na atualização do firmware de iPhones para o sinal 5G SA (Standalone), também conhecido como 5G “puro”, do Brasil.

De acordo com Faria, é esperado que a atualização necessária para iPhones e iPads compatíveis com 5G seja disponibilizada até o fim de setembro — prazo máximo para as operadoras brasileiras também implementarem a rede em todas as capitais.

Eles esclareceram, ainda, que somente a partir do fim de setembro as operadoras serão cobradas a oferecer o sinal “nas condições mínimas estabelecidas no leilão do 5G”.

Brasília começou a ter 5G no dia 6 de julho, e tem até 29 de setembro para terminar todas as obrigações. E a partir do dia 29/9 é quando a Anatel faz sua aferição. Pessoas acharam que no primeiro dia tudo estaria funcionando e a Anatel já precisava agir.

Nesta semana, a Anatel também liberou a ativação da rede 5G em mais três capitais: Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS). O sinal poderá ser ativado nesta sexta-feira (29/7), mas o início da operação comercial ficará por conta das operadoras.

Veremos se surge alguma informação atualizada após essa reunião com a Apple, na semana que vem.

