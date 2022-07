Instagram renuncia feed à la TikTok e reduzirá recomendações

Os testes do Instagram para o novo design do feed inspirado no TikTok, o qual passaria a priorizar recomendações de vídeos publicados como Reels e mostraria até mesmo imagens em tela cheia, serão descontinuados pela rede social.

Recentemente, como bem destacamos, cresceu a insatisfação com a mudança, visto que antes os Reels ficavam praticamente restritos à sua própria aba no app, com o feed inicial dando prioridade às imagens publicadas pelos usuários.

Após ignorar críticas e defender a adoção do novo design do feed, o chefão do Instagram, Adam Mosseri, anunciou hoje em entrevista ao Platformer que a rede social dará um “grande passo para trás” a fim de resolver o que chamou de um “risco” assumido pelos engenheiros da plataforma.

Assumindo que os dados de uso do novo feed não são animadores, Mosseri deixou claro que os conteúdos recomendados na rede social também diminuirão — o que nos leva a entender que as fotos e os vídeos publicados por quem você segue voltarão a ser prioridade.

Porém, ele enfatizou que essa redução tende a ser temporária, com isso aumentando novamente à medida que o Instagram ajusta e melhora o seu algoritmo de recomendação de novos conteúdos.

Mosseri deu a entender que boa parte da rejeição ao alto número de recomendações atual se dá porque os usuários não estão gostando do conteúdo que estão “descobrindo” no feed:

Você deve ficar encantado em ver [o conteúdo recomendado]. E eu não acho que isso esteja acontecendo o suficiente agora. Então, acho que precisamos dar um passo atrás, em termos da porcentagem de recomendações, melhorar na classificação e nas recomendações, e então — se e quando o fizermos — podemos começar a aumentá-las novamente.

Um caminho sem volta?

Voltando a falar sobre os Reels, é um fato que a adoção dos vídeos estão em crescente atualmente e parecem ser um caminho sem volta. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, inclusive, usou dados do Instagram para provar isso.

Segundo ele, a quantidade de tempo que as pessoas passaram assistindo Reels cresceu 30% no último trimestre — o que explica a insistência grande da Meta de adotar e popularizar o uso de vídeos curtos em suas plataformas.

Talvez por conta disso, o executivo prometeu dobrar até o fim de 2023 o número de postagens e contas recomendadas que aparecem no feed do Instagram, porcentagem que atualmente é de pouco mais de 15%.

