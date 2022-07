iPhones, AirPods e Apple Watch estão em oferta… na China

Você lembra da última vez que abriu o site da Apple e viu um anúncio com ótimos descontos no iPhone do ano? Pois é, acho difícil… exceto se você estiver na China.

Isso porque a Maçã deu início hoje — tecnicamente já sexta-feira (29/7) no fuso horário local — a uma rara promoção no país, com descontos em vários produtos, a qual ocorrerá até o dia 1º de agosto. A iniciativa foi avistada há alguns dias pelo usuário DuanRui, conhecido divulgador de leaks da Apple.

Entre os produtos em promoção estão os iPhones 13, com um desconto de ¥600 (cerca de R$462), os iPhones 12, cuja oferta oferta é de ¥500 (R$385), o iPhone SE e o Apple Watch SE, ambos com um preço ¥200 (R$154) menor. Além disso, a oferta inclui os AirPods (3ª geração), com descontos de ¥150 (R$115) e os AirPods Pro, que estão até ¥250 (R$192) mais baratos.

Para aproveitar os descontos, é necessário realizar o pagamento por métodos e/ou bancos específicos, como o AliPay, o Huabei e o Banco Industrial e Comercial da China, entre outros. Além disso, há uma limitação de dois produtos por cliente.

Esse tipo de promoção é extremamente rara para a Apple e é mais uma das facilidades exclusivas ao mercado chinês promovidas pela empresa. Apesar de ter registrado crescimento no país no último trimestre, os vários lockdowns impostos em algumas cidades chinesas não deixam de ser obstáculos para as vendas da Maçã e das demais fabricantes, de modo que os descontos estimulam mais compras.

Além disso, não deixa de ser uma maneira de queimar os estoques às vésperas do lançamento dos novos iPhones, os quais deverão ser mais caros. No Japão, por exemplo, os preços dos atuais modelos passaram por aumentos, devido à desvalorização da moeda local, sem esquecer de outros fatores, como inflação e crise econômica mundial, que estão afetando a totalidade dos países.

Do lado de cá, no Brasil, resta-nos apenas acompanhar o festival de ofertas chinês.