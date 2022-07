Promoções na App Store: The Struggles Of Stefan, Story Cutter for Instagram, Folder Icons e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Uma aventura em que a persistência é seu maior aliado: The Struggles Of Stefan, criado por Clint Decker, é diversão pura!

Guie a consciência do protagonista Stefan no embate com inimigos, saltos e no progresso pessoal, em busca de sua aceitação própria. Confira um vídeo:

N/D

Nota na App Store

Minha nota

Um jogo repleto de aventuras, com consequências para nossas escolhas, como a vida! Aproveite o desconto e boa diversão! 😃

Publicidade

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam quase R$90 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Utilitário para o Instagram.

Utilitário musical.

Jogo de estratégia.

App para macOS

Suas pastas mais personalizadas.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😉