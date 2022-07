Senado dos EUA aprova incentivo à fabricação local de chips

O Senado dos Estados Unidos aprovou, ontem (27/7), um projeto de lei para subsidiar e incentivar a fabricação de chipsets no país, intitulado “Chips and Science Act” (ou apenas CHIPS+). O texto, que recebeu o apoio de empresas como Apple, Google e Microsoft, visa diminuir a influência chinesa nesse mercado e aliviar a persistente escassez mundial desse tipo de componente.

A legislação foi aprovada por 64 votos a 33 e contou um grande apoio bipartidário. O presidente americano Joe Biden, por sua vez, emitiu uma declaração agradecendo aos senadores e indicando que sancionará o projeto assim que ele passar pela Câmara — o que deverá ocorrer nos próximos dias.

Ainda de acordo com Biden, a expansão da produção de semicondutores nos EUA não só diminuirá o preço de produtos nos mais diversos setores, como também criará novos postos de trabalho e ajudará a proteger os interesses de segurança nacional do país.

Mais especificamente, o projeto prevê o investimento de US$52 bilhões na indústria de semicondutores americana, sendo que a maior parte (US$39 bilhões) deverá ir diretamente para a construção de novas fábricas no país. Além disso, o texto também propõe o investimento de mais US$170 bilhões ao longo dos próximos cinco anos para estimular a pesquisa científica americana.

Como notado pelo 9to5Mac, a Apple chegou a afirmar, no fim junho, que esse incentivo seria vital para a construção da nova fábrica da TSMC — uma de suas principais fornecedoras — no estado do Arizona. Em construção desde ano passado, é esperado que a instalação comece a produzir chips em ritmo comercial a partir de 2024.

