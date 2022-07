Sony anuncia Backbone One — PlayStation Edition para iPhones

Atualmente, os jogos têm encontrado um bom lar nos celulares, que estão mais potentes a cada ano. Assim, é fácil entender o fenômeno que são os games mobile e também o porquê tem surgido diversas opções de controle para os smartphones.

Depois do Xbox ter surfado essa onda, agora foi vez da Sony de anunciar o Backbone One – PlayStation Edition, um controle oficialmente licenciado para iPhone.

Em parceria com a Sony, a Backbone desenvolveu um controle que se assemelha bastante aos do PlayStation 5 — porém adaptados para executarem os jogos na tela menor do iPhone. Sobre isso, o CEO da Backbone, Maneet Khaira, comentou:

A aparência do Backbone One – PlayStation Edition foi trazida à vida por nossa equipe de design em colaboração com as mentes brilhantes do PlayStation. As cores, os materiais e acabamentos elegantes são todos inspirados no design do controle sem fio DualSense do console PS5, até os botões transparentes e sua aparência flutuante visualmente distinta. Ele já está familiarizado com os outros produtos da linha PS5, como o headset Pulse 3D, que você pode conectar diretamente ao Backbone One – PlayStation Edition.

Com o design lembrando o controle do PS5, você terá uma experiência muito mais parecida com a do console, principalmente ao jogar os títulos do PlayStation a partir do PS Remote Play. Será necessário, é claro, ter o console PS4 ou PS5, ter o app do Remote Play instalado em seu iPhone e também uma conta na PlayStation Network. Além disso, é recomendada uma internet com pelo menos 5Mbps (15Mbps para uma experiência melhor). E o melhor de tudo: você pode levar para onde quiser seus jogos do console.

Como qualquer outro controle com certificado MFi , ele poderá também ser utilizado com outros jogos da App Store e outros serviços de streaming de jogos. Além disso, será possível baixar o aplicativo da Backbone, que se integra ainda mais com o PlayStation, mostrando lançamentos, atualizações e muito mais.

O Backbone One é alimentado pelo próprio iPhone, o que significa que você não vai precisar recarregá-lo. Caso seja necessário, é possível recarregar seu aparelho através de uma porta Lightning no próprio controle.

O Backbone One – PlayStation Edition estará disponível por US$100 na loja da Backbone. Inicialmente, o controle estará disponível apenas em alguns países (Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, França, Itália, Espanha, Suécia, Holanda e Reino Unido). A empresa ainda afirma que lançará o controle em outras regiões posteriormente — vamos torcer para que o Brasil seja um dos próximos lista.