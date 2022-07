Usa o Twitter? Então você precisa conhecer o app Aviary 2

Lançado originalmente em 2020, o Aviary é um cliente para Twitter que trouxe diversas novidades e funções que não estavam presentes nem no aplicativo oficial. Ele recebeu diversas atualizações e mudanças, até que o único desenvolvedor, Shihab Mehboob, pensou em dar uma repaginada do zero, com ainda mais novidades.

O Aviary 2 foi reescrito em seis meses com intenção de ser “simples o suficiente para pegar e usar imediatamente, e poderoso o suficiente para ajustá-lo da maneira que você quiser”, revelou Mehboob. O desenvolvedor completa dizendo que ele foi refeito e desenhado também para eliminar erros e problemas da primeira versão, agora em um novo app “rápido, extremamente poderoso e repleto de novos recursos”.

Separei as funções em três partes: funções que o Twitter já oferece pelo serviço Twitter Blue, minhas funções preferidas e funções “Quem vai usar?” 😛

Como usuário do Twitter Blue, o serviço de assinatura do Twitter que adiciona várias funções no app oficial, quero começar compartilhando funções que também aparecem no Aviary 2, assim você tem uma noção do que o Twitter oferece para assinantes e que o Aviary 2 já faz isso dentro do app. Confira:

“Threader Mode”, um modo de leitor que cria uma sequência de tweets em um fio para facilitar a leitura;

Desfazer tweets: ele lhe dá de 5 segundos a 1 minuto para cancelar o envio de um tweet;

Temas personalizáveis com várias cores para menções e hashtags e 8 opções de ícones;

Personalização da barra inferior, cada aba com 9 opções diferentes.

Faltou funções melhores, não acham? Agora sim, vamos para as melhores novidades do Aviary 2, em ordem dos meus preferidos:

Ordem cronológica, sem anúncios ou tweets patrocinados; Compartilhar tweets como imagens; Filtros para reduzir sua timeline com condições diferentes, como esconder tweets com fotos e vídeos, retweets, citações, e até tweets vindo de apps específicos, como Twitter for Android; Continuando o acima, mas esse merece um lugar só ele: filtrar tweets negativos! Aqui, o app faz uma análise de palavras para identificar sentimentos; Por falar em sentimentos, o Aviary 2 analisa quando você está compondo um tweet e, caso ele veja que o tweet está com uma vibe negativa, você verá um 👎 antes mesmo de postar; Busca de hashflags que estão sendo faladas no momento; Travar o app por biometria; Extensão do Safari para abrir links do Twitter diretamente no Aviary 2; Sincronização com o iCloud; E ele ainda funciona no Apple Watch!

E aqui, três funções que não sei se alguém vai usar, mas que são bem específicas e interessantes:

Ver um tweet em realidade aumentada, como na foto acima;

Um Picture-in-Picture que fixa qualquer tweet na tela;

Adicionar anotações privadas em perfis.

Faltaram suporte a outros idiomas, como português, mas o desenvolvedor revelou ao MacMagazine que implementará isso no futuro. O app foi lançado na última terça-feira, mas já trouxe a versão 1.0.1 com correções e melhorias.

O Aviary 2 agora está em um modelo de assinaturas, custando R$11/mês, R$76/ano ou R$280 em uma compra vitalícia. O app é universal, então com a mesma assinatura você pode usá-lo no iPhone, no iPad, no Mac e/ou no Apple Watch. E, se você tem algum feedback para o desenvolvedor, o Twitter dele é @JPEGuin.