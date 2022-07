Vídeo: Lark M1, um compacto/leve sistema de microfone sem fio

No ano passado, eu publiquei em nosso canal do YouTube um vídeo sobre o RØDE Wireless GO II, sistema duplo de microfones sem fio, e agora tive a oportunidade de conhecer uma alternativa a ele.

Trata-se do Lark M1, da Hollyland, que é mais compacto e leve, porém não permite que conectemos um microfone de lapela ao transmissor. Uma boa vantagem dele é a sua case de recarga, muito mais bacana e prática que a solução da RØDE — oferecendo duas recargas completas aos transmissores + receptor, que têm uma autonomia estimada em 8h.

Confira nosso vídeo de unboxing e hands-on:

O Lark M1 conta, ainda, com um sistema de cancelamento de ruídos, promessa de atingir 200m de alcance direto (nós testamos isso no vídeo!) e som com qualidade HD, a 48kHz e 16 bits.

A versão Duo do Lark M1, a que mostramos no vídeo, sai por US$140. Já a Solo, com apenas um transmissor (e o receptor), fica por US$80.