Amazon Cloud Drive será descontinuado em 2023

A solução de armazenamento na nuvem Amazon Cloud Drive será descontinuada no fim de 2023, de acordo com uma página de perguntas frequentes da empresa.

A plataforma chegou no Brasil há oito anos e permite que usuários armazenem todos os tipos de arquivos. A partir do ano que vem, o serviço deixará de existir, e a Amazon afirma ter tomado essa decisão para “concentrar os esforços no Amazon Photos“.

Assim sendo, todas as fotos e os vídeos que estiverem no Cloud Drive migrarão para o serviço de fotos da empresa automaticamente. Por outro lado, se você possui algum outro tipo de arquivo no serviço, será necessário baixá-lo(s) manualmente, já que a Amazon não providenciou nenhuma ferramenta de migração.

Quem assina o Cloud Drive poderá pedir um reembolso caso cancele a assinatura agora. Já se você quiser continuar utilizando o Amazon Photos, pode usufruir dos 5GB de armazenamento. Estranhamente, o site oficial brasileiro diz que não é possível comprar mais espaço; já o site americano mostra haver planos de 100GB por US$2/mês; 1TB por US$7/mês; 2TB por US$12/mês e até 30TB a US$1.800/ano.

Há, é claro, outras opções como o iCloud+, com planos que começam em R$3,50/mês por 50GB, ou o Google One, cujos planos partem de R$7/mês por 100GB.

O aplicativo Amazon Cloud Drive não receberá mais atualizações e será removido da App Store e do Google Play em 31 de outubro de 2022. A partir de 31 de janeiro de 2023, não será mais possível enviar nenhum arquivo para o serviço. No final do ano, então, ele desaparecerá por completo.

