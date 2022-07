Apple TV+ lança trailer de “Lucy’s School”, celebrando educadores

No dia 5 de agosto, a turma da clássica história em quadrinhos “Peanuts” ganhará novos episódios da segunda temporada de “Snoopy e Sua Turma” (“The Snoopy Show”). Uma semana depois, em 12 de agosto, a turma lançará o especial “Lucy’s School”, que ganhou hoje seu trailer animado e cheio de afeto.

Para aproveitar o período de volta às aulas nos Estados Unidos, o especial vem para celebrar os educadores. Os personagens criados por Charles M. Schulz se veem nervosos com o início de um novo ano letivo e decidem criar sua própria escola, na qual Lucy é a professora. O que os amigos do Snoopy não poderiam prever, porém, é o quão árdua é essa profissão.

“Lucy’s School” é uma carta de amor aos professores e uma apreciação do impacto que um professor pode ter em uma criança. Explora o medo da mudança e mostra como Lucy, apoiada por seus amigos, enfrenta e supera seus próprios medos.



Produzido para o Apple TV+ por Peanuts e WildBrain, o especial é dirigido por Raymond S. Persi (“It’s the Small Things, Charlie Brown”), escrito por Craig Schulz, Bryan Schulz e Cornelius Uliano, que também produz ao lado de Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts, Amir Nasrabadi e Anne Loi, e é produzido por James Brown e Timothy Jason Smith.

Como professora de educação infantil que já fui, só o trailer já deu um quentinho muito grande no coração. Espero que seja um ótimo incentivo e encorajamento para que as crianças valorizem seus educadores. 🥰

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

