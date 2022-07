Apple TV+: Scorsese dirigirá filme ambientado no Brasil

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio parecem ter gostado de trabalhar juntos em adaptações de livros do autor David Grann para o Apple TV+. De acordo com o Deadline, depois de “Killers of the Flower Moon”, a dupla embarcará agora em uma adaptação do livro “The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder” — o qual, vale notar, é parcialmente ambientado no Brasil.

Ainda segundo o veículo, a Apple já teria adquirido os direitos do livro de Grann, cuja publicação está marcada para abril de 2023. Repetindo a dose de sua última colaboração com Scorsese, DiCaprio voltará a assumir o papel do personagem principal.

A história do livro se passa em janeiro de 1742, quando um navio britânico em ruínas cheio de sobreviventes desembarca na costa brasileira. Chamada de “The Wager”, a embarcação estava indo atrás de outro navio espanhol cheio de tesouros, o qual teria naufragado na região da Patagônia. As histórias de sobrevivência dos tripulantes faz com que eles sejam considerados verdadeiros heróis.

Meses depois, entretanto, outro navio ainda mais destruído acaba surgindo na costa do Chile, desta vez apenas com três homens. Após serem resgatados, eles acusam os tripulantes do navio britânico de terem promovido um motim, contestando sua reputação heroica. Esse embate acaba na criação de um tribunal para determinar qual versão da história seria a verdadeira.

É esperado que Dan Friedkin e Bradley Thomas (Imperative Entertainment) produzam o filme ao lado de Scorsese (Sikelia Productions), DiCaprio e Jennifer Davisson (Appian Way Productions). Richard Plepler (Eden Productions) deverá atuar como produtor excutivo.

Ainda não uma data para o início das gravações e nem uma previsão de estreia, é claro. Ficaremos de olho.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

