★ Casas Bahia tem descontos imperdíveis para o Dia dos Pais!

A Casas Bahia está com uma série de promoções imperdíveis para todos os gostos!

Publicidade

Temos o VIP Days (com atrativos para quem faz parte do programa de fidelidade da loja), campanhas de descontos, além de um conjunto de atrativos destinados ao Dia dos Pais.

“Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia”

Até o dia 28 de julho, a campanha “Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia” oferece um acumulado de vantagens. São abatimentos de até 50% nos preços de produtos; confira o aplicativo da loja e explore todas as opções disponíveis.

Se você estava querendo aquele iPhone novo, MacBook ou até uma Smart TV 4K Samsung para ver as novas séries do Apple TV+, pode ser a hora de comprar!

Dia dos Pais

E, se você não quer deixar para comprar o presente pro seu pai de última hora, a Casas Bahia também está promovendo descontos para o Dia dos Pais entre os dias 28 e 31 de julho.

Publicidade

Tem presente para todos os tipos de pais! Talvez seja essa a oportunidade de tornar o seu mais tecnológico, dando, por exemplo, um par de AirPods, um Apple Watch, ou mesmo uma smart TV 55 polegadas 4K para ver tudo com mais qualidade. Chega de TV de tubo, não?

E não tem problema se você achar que uma smart TV 55 polegadas é demais. Também temos smart TV 50 polegadas 4K, smart TV Samsung 32 polegadas smart TV 24 polegadas e outros modelos de Smart TV 4K. É só conferir que a Casas Bahia tem!

VIP Days

Além disso, temos ainda o VIP Days, um evento exclusivo para os membros VIP da Casas Bahia que é uma verdadeira catarse de promoções! Ele inclui frete grátis, descontos de até 40%, lista de produtos com preços a partir de R$9,90, descontos especiais com parceiros da loja e muito mais!

Na última edição do VIP Days, que aconteceu entre 8 e 12 de julho, tivemos produtos a preços baixíssimos — faqueiros a R$39,90, jogos de potes a R$19,90 e taças a R$9,90, além de descontos de até 50%. Algumas seleções especiais tiveram produtos que chegaram a incríveis R$1,90!

Publicidade

E não para por aí. Quem é VIP ganha presentes exclusivos: R$20 de cashback em compras acima de R$200 no aplicativo banQi, 50GB de armazenamento grátis por três meses no iCloud+ na compra de produtos da Apple, 12% de desconto e uma barra de chocolate ao leite de 75g grátis na compra de mais e R$100 de produtos no site da Luckau, além de um fotolivro Classic gratuito.

Publicidade

Se você não quer perder o próximo VIP Days, fique ligado: o próximo evento acontecerá entre os dias 5 e 9 de agosto. Para aproveitar a promoção, claro, é necessário ser membro do VIP Casas Bahia. Quer fazer parte do programa? Baixe o aplicativo Casas Bahia, faça login, vá até CB VIP, toque em “Quero ser VIP” e pronto! Você faz parte da lista de benefícios exclusivos.

Black Friday 2022

A data mais aguardada do ano se aproxima cada vez mais e deixa os consumidores ansiosos para saber sobre as ofertas da Black Friday 2022. A Casas Bahia já vem se preparando para um dos maiores eventos do ecommerce brasileiro, para oferecer o melhor preço e condições de pagamento. Fique de olho no site e acompanhe tudo!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.