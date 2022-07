Estreias do dia no Apple TV+: “Surface” e “Amber Brown”

Cá estamos com mais lançamentos do Apple TV+, o que significa que… finalmente é sexta-feira! 🙌🏻

Para hoje, temos o lançamento da série de mistério “Surface”, estrelando Gugu Mbatha-Raw (“The Morning Show”), e do seriado infantil “Amber Brown”, cujos detalhes vamos conferir a seguir.

“Superfície” (“Surface”)

Ambientada em San Francisco, a produção acompanha Sophie (Mbatha-Raw), uma mulher que sofreu uma lesão traumática na cabeça (resultado de uma tentativa de suicídio) que a deixou com extrema perda de memória. À medida que embarca em uma busca para juntar os pedaços de sua vida com a ajuda de seu marido e amigos, ela começa a questionar se a verdade que lhe é contada é de fato a que ela viveu.

De acordo com a descrição da Apple, “Surface” é uma “história de autodescoberta que contempla se estamos pré-programados para nos tornarmos quem somos, ou se escolhemos a nossa própria identidade”.

Veronica West and Gugu Mbatha-Raw reimagine Film Noir with a contemporary twist in the upcoming Apple Original, #Surface. pic.twitter.com/LlzOSw9aJT — Apple TV+ (@AppleTVPlus) July 25, 2022

Confira (caso ainda não tenha visto) o trailer da produção:

A Maçã também realizou nesta semana, em Nova York, a première da série, a qual contou com a participação da estrela Gugu Mbatha-Raw, da showrunner e produtora executiva Veronica West, da também produtora (e estrela de “The Morning Show”) Reese Witherspoon e da produtora Lauren Neustadter, além dos membros do elenco Oliver Jackson-Cohen, Ari Graynor, Millie Brady, Christin Park e Andres Joseph.

Os três primeiros episódios de “Surface” já estão disponíveis no Apple TV+, com os próximos lançamentos previstos semanalmente às sextas-feiras.

“Amber Brown”

Também temos lançamentos para a família toda nesta semana com a estreia de “Amber Brown”, uma produção baseada na série de livros bestseller de Paula Danziger, sobre uma garota que encontra sua voz através da arte e da música após o divórcio de seus pais.

Confira novamente o trailer, lançado no começo deste mês, a seguir:

A série é estrelada por Carsyn Rose (“The Rookie”) e também conta com Sarah Drew (“Grey’s Anatomy”). Outros nomes do elenco incluem Liliana Inouye, Darin Brooks (“Blue Mountain State”), Ashley Williams (“Como Eu Conheci Sua Mãe”) e Michael Yo (“Kevin Can Wait”).

Todos os dez episódios já estão disponíveis no Apple TV+.

Prontos para começar a maratona? 🍿

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

