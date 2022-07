Invista em ativos do mercado imobiliário dos EUA com a Nomad!

Em maio, falamos aqui sobre as vantagens de se investir em ações nos Estados Unidos com a nossa parceira Nomad, a qual oferece uma série de opções para quem deseja diversificar seu patrimônio e fugir da atual volatilidade da economia brasileira.

Hoje, vamos passar por mais uma novidade da plataforma de investimentos da Nomad, que agora também conta com ativos REITs — produtos de investimento nos EUA equivalentes aos fundos imobiliários brasileiros.

Por aí desde a década de 1960, os REITs permitem que qualquer pessoa seja dona de uma fração de um grande ativo imobiliário americano sem, necessariamente, ter que investir grandes quantias — aproveitando-se da liquidez e da gestão imobiliária. É possível encontrar ativos em setores como escritórios, shopping centers, hospitais e muito mais.

Assim como qualquer outro investimento de renda variável, a atratividade dos REITs pode variar de acordo com uma série de critérios que podem parecer um pouco intimidadores para quem ainda não tem muita experiência nesse mundo. Por isso, a Nomad trata de se certificar que cada ativo presente na sua plataforma atenda a uma lista de critérios mínimos de qualidade, nos dando mais tranquilidade na hora de investir.

Cada REIT listado pela Nomad atende a requisitos que prezam pela sua diversificação, performance, bom histórico de operações, entre outras coisas. Eis alguns dos ativos que você encontrará no aplicativo:

Ticker Nome Setor EQR Equity Residential Residencial AVB Avalonbay Communities Inc Residencial WPC WP Carey Inc Diversificado WELL Welltower Inc Saúde HST Host Hotels & Resorts Inc Hotéis AMT American Tower Corp Antenas telefônicas EQIX Equinix Inc Data centers PLD Prologis Inc Logísticos e industriais SPG Simon Property Group Inc Shopping centers ARE Alexandria Real Estate Equit Escritórios PSA Public Storage Self-storage WY Weyerhaeuser Co Madeira (timberland)

Para investir em REITs com a Nomad, é muito simples: basta abrir o aplicativo, tocar na aba de investimentos e selecionar a opção “Ações e REITs”. Feito isso, você já vai poder navegar pelos ativos e escolher aquele que mais lhe agrade — tudo com zero corretagem e mínima burocracia!

Ainda não é cliente Nomad? Pois não perca e tempo e crie já a sua conta usando o seu RG ou a sua CNH.





O que mais a Nomad oferece?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ) e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

