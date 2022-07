Jogo Kingdom Rush Vengeance TD+ é lançado no Apple Arcade

Um dos melhores jogos de defesa de torre está de volta, mas desta vez no Apple Arcade! Dos estúdios Ironhide, Kingdom Rush Vengeance TD+ é a versão sem publicidade ou compras internas do título que chegou em 2018 e fez um grande sucesso.

Mais do que um jogo de batalha, Kingdom Rush Vengeance TD+ também requer (obviamente) estratégia. É preciso elaborar seus movimentos em cada nível e algumas ações parecerão impossíveis durante as primeiras tentativas — mas é aí que está o “charme” do jogo: começar é rápido, mas avançar requer tempo e muito raciocínio.

Kingdom Rush Vengeance TD+ tem 19 novas torres, 14 heróis, mais de 10 peças e artefatos especiais para as batalhas e mais de 60 inimigos diferentes, entre outros recursos que certamente lhe prenderão horas a fio.

E então, preparados?

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

