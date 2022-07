Serviços da Apple somam mais de 860 milhões de assinantes

Durante a conferência financeira para divulgar os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2022, a Apple revelou ontem alguns números relativos aos seus serviços, que só crescem.

O diretor financeiro (CFO) da empresa, Luca Maestri, afirmou que a Apple agora conta com mais de 860 milhões de assinantes pagos mundialmente, somando todos os seus serviços, incluindo o Apple Music, o Apple TV+, o iCloud, o Apple Fitness+ e mais. Isso significa que a empresa conseguiu 35 milhões a mais desde o último trimestre fiscal e 160 milhões de novos assinantes no período de um ano.

Em primeiro lugar, nossa base instalada continuou a crescer, atingindo um recorde histórico em cada segmento geográfico e categoria de produto principal. Também observamos um aumento no engajamento de clientes com nossos serviços durante o trimestre. Contas que realizaram transações, contas que fazem compras e contas com assinaturas pagas. Todos cresceram dois dígitos ano a ano e as assinaturas pagas mostraram um crescimento muito grande.