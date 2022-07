Wallpapers do iOS 16 sugerem Tela Sempre Ativa em iPhones

O iOS 16 já havia trazido alguns indícios que apontam para a implementação da Tela Sempre Ativa (possivelmente) nos próximos iPhones e, agora, um novo detalhe encontrado na quarta versão beta do iOS 16 ressalta ainda mais essa possibilidade.

Como visto pelo 9to5Mac, arquivos internos da beta mais recente mostram que os wallpapers estariam adaptados para um modo de exibição que, quando ativado, torna-os mais escuros, porém ainda visíveis — como no recurso de Tela Sempre Ativa do Apple Watch.

É importante não confundir isso com a opção Tela de Sono do app Saúde (Health), a qual também escurece a tela bloqueada do iPhone — nesse caso, porém, toda a tela (incluindo o wallpaper) são ocultados para reduzir as distrações.

Embora a imagem abaixo mostre somente o efeito desse modo no wallpaper em si, também seria possível ver a hora e os widgets da tela bloqueada, o que já havia sido demonstrado na matéria relacionada acima.

Como já informamos, uma Tela Sempre Ativa no iPhone seria possível graças a displays mais avançados que apresentam uma taxa de atualização tão baixa quanto 1Hz. A taxa de atualização da tela dos iPhones 13 Pro [Max], vale notar, vai de 10Hz até 120Hz, então uma taxa de atualização mínima ainda maior melhorará a eficiência energética para que esse recurso seja implementado.

Contudo, como previsto pelo jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, esse recurso poderá estar disponível somente para os modelos topos-de-linha da próxima geração, ou seja, os “iPhones 14 Pro [Max]”.