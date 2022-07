Quando devo trocar a bateria do Apple Watch?

Desde a sua primeira versão, o Apple Watch conta com diversos sensores e tecnologias que ajudaram a fazê-lo o sucesso que é hoje — como o sensor de batimentos cardíacos e os sensores capazes de realizar um eletrocardiograma e medir a oxigenação no sangue.

Para que você possa aproveitar tudo isso, é necessário que a bateria dure por um tempo razoável, não é mesmo? Pois de acordo com a Maçã, a sua bateria foi feita para aguentar um dia inteiro (cerca de 18 horas, segundo os cálculos da Apple).

Assim como os demais dispositivos da empresa, ele também conta com um carregamento otimizado e com a informação que indica a Saúde da Bateria.

Porém, como ele conta com uma bateria de íons de lítio (assim como o iPhone, o iPad e notebooks Mac), pode ser que você precise levá-lo para uma assistência autorizada ou na loja própria da empresa para realizar uma troca.

Isso é normal (devido ao seu desgaste natural), mas também pode ser o resultado de algumas práticas desaconselhadas (mais sobre isso, abaixo).

Mas, afinal de contas, quando você deve realizar essa troca? Separamos, abaixo, alguns sinais que merecem atenção caso você esteja suspeitando de que ela precise de um reparo! 😄

Alguns sinais de que você precisa trocar a bateria do Apple Watch

Você poderá notar que o Apple Watch não “segura” uma carga como antes. Por exemplo: se você sempre carregou ele apenas uma vez durante o dia, talvez esteja sendo necessário fazer isso duas ou mais vezes.

O desempenho do Apple Watch poderá não ser mais como o de antes.

A Saúde da Bateria pode estar apresentando um número consideravelmente baixo.

O que fazer para retardar o envelhecimento da bateria?

Além de manter o Apple Watch sempre em um lugar bem arejado e não muito quente, a Apple afirma que caso você queira guardá-lo por um longo período de tempo (como em uma gaveta, por exemplo), é preciso que ele esteja com a metade da carga.

Também é importante que você mantenha ativado o carregamento otimizado de bateria, que reduz o desgaste da bateria com base nos seus hábitos de carregamento e aguarda até que você precise usá-lo para carregar após atingir os 80%.

Por fim, certifique-se de estar sempre com o Apple Watch devidamente atualizado para a versão mais recente do watchOS.

Se quiser “apenas” economizar a bateria do smartwatch durante o dia, siga as nossas dicas:

O que fazer quando a bateria precisar ser substituída?

Caso tenha chegado a hora de trocar a bateria do Apple Watch, é possível entrar em contato diretamente com a empresa — através de uma Apple Store, um Centro de Serviço Autorizado Apple ou no suporte da empresa, seja pelo site ou pelo app Suporte. ⌚️

Caso seja constatado algum problema incomum com a bateria, ela poderá ser reparada de forma gratuita. Já se ela estiver consumida devido ao seu uso normal e mantiver menos de 80% da capacidade original de carga, será possível substituí-la mediante uma taxa de reparo de R$663 .

via Canaltech