Como desativar os efeitos sonoros do Twitter [iPhone, iPad e Mac]

Apesar de não ser tão popular quanto o Instagram ou mesmo o Facebook, o Twitter segue com uma boa base de usuários, que diariamente usam a rede social para se informarem, compartilharem os seus pensamentos ou mesmo conferir os últimos memes. 😛

Publicidade

Pois se você usa muito a rede do passarinho azul e não deseja mais ser incomodado com os efeitos sonoros tópicos da plataforma, saiba que há um jeito superfácil de desativá-los. A seguir, veja como fazer isso!

Como desativar os efeitos sonoros do Twitter para iPhone/iPad

Abra o Twitter, toque na sua foto (no canto superior esquerdo) vá em “Configurações e privacidade”. Em seguida, toque em Acessibilidade, exibição e idiomas » Tela e som e desative “Efeitos sonoros”.

Logo abaixo, também é possível desativar esses efeitos dos Espaços (Spaces).

Como desativar os efeitos sonoros do Twitter para Mac

Com o aplicativo para macOS aberto, clique no botão com três pontinhos (na barra lateral) e em “Configurações e privacidade”. Se preferir, também é possível fazer isso indo até Twitter » Preferências… na barra de menus ou usando o atalho ⌘ command , .

Publicidade

Em seguida, vá até Acessibilidade, exibição e idiomas » Tela e som e desative “Efeitos sonoros”. Assim como no app para iPhone/iPad, também é possível desativar os efeitos dos Espaços na opção logo abaixo.

Você prefere usar com ou sem esses efeitos sonoros? 🐦