Livros: como ativar o alinhamento e a hifenização [iPhone, iPad e Mac]

Já demos dezenas de dicas aqui no MacMagazine envolvendo o aplicativo nativo Livros (Books) da Apple, focado justamente na leitura de livros, PDFs e audiolivros (esse último, ainda indisponível no Brasil).

Hoje, mostraremos como é possível ativar o alinhamento e a hifenização (a utilização de um hífen para dividir uma palavra) de um título que você esteja lendo dentro desse app. Para algumas pessoas, a ativação ou a desativação desses dois recursos pode melhorar bastante a experiência de leitura.

A seguir, veja como é fácil fazer essas escolhas usando o app para iPhone/iPad e o Mac!

Como ativar ou desativar o alinhamento e a hifenização no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque em Livros. Em seguida, na área “Leitura”, ative ou desative as opções “Justificado” e/ou “Hifenização Automática”.

Mais abaixo, você também pode escolher se quer avançar para a próxima página de um livro tocando na margem esquerda ou direita (em “Avançar com Margens”).

Como ativar ou desativar o alinhamento e a hifenização no Mac

Com o app Livros aberto, vá até Livros » Preferências… na barra de menus ou, se preferir, use o atalho ⌘ command , .

Depois, com a aba “Leitura” selecionada, ative ou desative as opções “Justificado” e/ou “Hifenização Automática”.

Em “Justificado”, a Apple deixa claro que ela é incompatível com tamanhos de fontes maiores; com “Hifenização Automática”, as palavras são hifenizadas de forma automática.

Como você prefere usar por aí? 📚