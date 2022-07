Shazam: como iniciar o reconhecimento ao abrir o app [iPhone e iPad]

O Shazam é um daqueles aplicativos essenciais que todo amante de músicas deveria ter instalado nos seus dispositivos. Com ele, é possível identificar uma música que esteja tocando no ambiente em poucos segundos.

Aqui no MacMagazine, já ensinamos como você pode integrar o Apple Music ou o Spotify ao Shazam, além de fazer com que ele seja aberto automaticamente ao inicializar o Mac, por exemplo.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode ativar a opção de fazer o reconhecimento da música assim que o app for aberto no iPhone e no iPad. Assim, o processo fica ainda mais rápido, sem precisar que você toque no botão do Shazam para começar a busca.

Veja só como é fácil: primeiramente, abra o aplicativo do Shazam e deslize o dedo de baixo para cima, a partir da barra do histórico das músicas reconhecidas, na parte inferior.

Em seguida, toque no botão de engrenagem (no canto superior esquerdo) e ative a opção “Fazer o Shazam ao iniciar o aplicativo”.

Nessa mesma área, também é possível ativar/desativar a resposta tátil, as prévias dos vídeos e as notificações, por exemplo.

Superfácil, né? 🎶