WhatsApp: como criar figurinhas sem precisar de outro app [Mac e web]

Além de possibilitar que você se comunique enviando mensagens em texto, áudio e imagens, o WhatsApp também permite que você crie e, posteriormente, envie figurinhas por lá.

Há uma dezena de aplicativos e sites dedicados a isso, mas o que pouca gente sabe é que o próprio WhatsApp oferece uma ferramenta nativa para a criação delas — usando o aplicativo para o macOS (WhatsApp Desktop) ou o WhatsApp Web.

Confira, nos próximos parágrafos, como fazer as suas figurinhas! 😄

Abra o app do WhatsApp no seu Mac ou o site do WhatsApp Web no navegador que preferir. Abra qualquer conversa e, no canto inferior esquerdo, clique no botão representado por um clipe de papel e no ícone do recurso “Figurinha” (o quarto, de baixo para cima).

Selecione uma foto que esteja armazenada no seu computador e clique em “Enviar”. Com isso, o editor de figurinhas do WhatsApp será aberto.

Use a ferramentas localizadas na parte superior para editá-la — como a tesoura para demarcar as bordas da figurinha, um emoji, outra figurinha sobreposta a ela, um texto, um desenho e um recurso para recortá-la.

Se mudar de ideia ao fazer alguma alteração, é possível voltar para a etapa anterior ou avançar (usando as setas ao lado das ferramentas de edição).

Quando estiver satisfeito, clique no botão verde com um aviãozinho para enviá-la ao contato. Feito isso, ela poderá ser visualizada em todos os seus dispositivos.

Para salvá-la como favorita no seu iPhone, por exemplo, basta tocar nela e selecionar “Adicionar às favoritas”.

Já sabia dessa possibilidade? 💬