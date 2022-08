Apple abre inscrições do Entrepreneur Camp para mulheres, negros e hispânicos/latinos

A Apple abriu hoje inscrições para mais uma edição do Entrepreneur Camp, programa que desta vez será destinado a mulheres, negros e hispânicos/latinos — grupos que enfrentam desafios únicos, “especialmente ao iniciar e liderar empresas de tecnologia”.

Publicidade

Como nas outras edições, o projeto funcionará como um laboratório intensivo de tecnologia, no qual programadores contarão com ajuda individual de especialistas e engenheiros da Apple para acelerar em larga escala o desenvolvimento de seus aplicativos.

Os participantes terão a oportunidade de ouvir executivos da Apple e, na conclusão do laboratório, receberão o feedback do trabalho realizado durante o Entrepreneur Camp — a depender do seu progresso.

Após a conclusão do laboratório, você receberá suporte contínuo e se tornará parte de uma comunidade crescente de outros ex-alunos excepcionais que podem ajudá-lo a construir seu negócio.

As inscrições para o Apple Entrepreneur Camp se estenderão até o dia 24 de agosto, com o programa tendo início no mês de outubro.