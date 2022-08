Arquitetos detalham a Apple Brompton Road, em Londres

O estúdio de arquitetura Foster + Partners compartilhou hoje alguns detalhes sobre o projeto da recém-inaugurada Apple Brompton Road — a sexta loja da Maçã em território londrino e a primeira em todo o Reino Unido após oito anos sem quaisquer novidades.

Publicidade

Em resposta ao Arch Daily, os arquitetos voltaram a exaltar a clara inspiração da loja na fauna local, bem como sua forte ligação com a história do prédio onde fica localizada. Segundo eles, a loja é um verdadeiro “oásis” em uma região bastante vibrante da capital britânica.

Os clientes interagem com a incrível variedade de produtos da Apple e experimentam seu atendimento personalizado em um ambiente único que incorpora elementos históricos e naturais.

Ainda de acordo com o estúdio, a luz natural da área onde a loja é localizada foi algo chave para o projeto, que também tratou de incluir um total de 12 figueiras sicilianas (árvore típica da região) próximas às janelas e mesas. O teto da loja, composto por madeira, repete o desenho clássico das janelas, presentes ali desde a inauguração original do prédio, em 1903.

O Forum — lugar onde ocorrerão as sessões do Today at Apple — chama a atenção por seu painel reflexivo, feito para dar ainda mais volume ao local. Ele, assim como as outras áreas da loja, conta com um “telão flutuante” com um sistema de som integrado à parede de pedra.

Publicidade

Por fim, o estúdio ressaltou, também, o piso da loja — feito todo a base de polímeros baseados em plantas. Assim como toda Apple Store, a Brompton Road é alimentada por energia 100% renovável.

Bacana, não?

via AppleInsider