Banimento de iPhones 5G na Colômbia viola direitos humanos, diz Apple

E a disputa da Apple contra a Ericsson segue ganhando novos capítulos! Depois de um juiz do Texas negar um pedido de indenização feito pela Maçã, bem como instruir a empresa a não fazer mau uso de pedidos emergenciais, a gigante de Cupertino encontrou uma nova maneira de prolongar a história.

Publicidade

De acordo com o FOSS Patents, a Apple agora alega violação de direitos humanos e, em resumo, que o devido processo legal não está sendo seguido pelo Tribunal Superior do Distrito Judicial de Bogotá, corte onde o caso corre. Foi solicitado um pedido de tutela (emergencial) contra a Ericsson, a firma e o advogado que a representam e até mesmo contra a Corte Civil nº 43 da capital da Colômbia.

A fundamentação jurídica é o que mais surpreende: a Apple utilizou o artigo 8 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), além do artigo 25 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Também foi utilizado um artigo da constituição colombiana, o menos estranho de todos, já que direitos humanos, em si, remetem-se a… humanos, e não pessoas jurídicas.

O artigo 8 da DUDH diz que “todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei”. Ou seja, a Apple aparenta sustentar que não está tendo acesso a um julgamento justo, após ter a venda de dispositivos com 5G banida na Colômbia em razão de uma acusação de quebra de patentes da Ericsson.

Publicidade

A parte da lei colombiana utilizada no caso também se refere ao mesmo tema — no caso, o artigo 29. “O devido processo legal deve ser aplicado em todos os casos de medidas judiciais e administrativas”, diz o texto. O artigo 25 da Convenção sedimenta a lógica argumentativa utilizada com as demais legislações.

O interesse principal da Maçã refere-se ao fato de que as suas revendedoras na Colômbia estão sendo formalmente avisadas de que não podem vender os produtos banidos. No pedido de tutela, pede-se que essas “comunicações ameaçadoras” cessem, já que estariam manchando o bom nome da sua filiada local. A própria empresa usou, porém, a mesma estratégia dez anos atrás numa disputa contra a Samsung.

A companhia, então, reclamou de uma “interpretação ilegal e ampla” da moção da Ericsson, bem como acusou a oponente de “prover informação enganosa para a mídia”. São alegados danos materiais, factuais, ignorância de precedente legal e violação direta da constituição por parte da decisão da corte, que teria diversos “defeitos legais”.

Publicidade

Talvez em referência ao alerta do juiz do Texas quanto ao uso de pedidos emergenciais, a moção da Apple fala, ainda, em “danos irreparáveis”, já que estão sendo gerados diversos custos e perdas de lucro com a proibição da venda.

Se formos pensar na situação prática da empresa na Colômbia, o panorama não é nada bom, já que aparenta ser impossível adquirir — ao menos legalmente — um iPhone 12 ou 13, os mais novos e mais caros. Há, porém, razões para isso, que foram acolhidas pela justiça do país, embora isso obviamente desagrade a Apple.

Vamos ver qual será a resposta do tribunal colombiano frente à suposta violação dos direitos humanos de um dos “seres humanos” mais valiosos do mundo…

via 9to5Mac