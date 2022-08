Beats Pill+ ganha nova versão criada com o atleta Devin Booker

Repetindo o (estranho) ato de março, a Beats, subsidiária da Apple, anunciou o lançamento de um modelo da caixa de som Pill+ em parceria com o jogador de basquete Devin Booker e sua empresa Book Projects. Só há um pequeno detalhe nisso: esse produto foi descontinuado em janeiro, já mostrando bastante os sinais da idade.

A caixa de som não conta com o chip H1/W1, presente nos AirPods, e ainda é alimentada por uma porta Lightning, diferentemente dos produtos mais novos da Beats, que já contam com USB-C. Ela foi o primeiro lançamento da empresa de áudio após ser comprada pela Apple e, enquanto era vendida, custava US$180.

.@DevinBook and Book Projects designed a custom Pill+ speaker inspired by the Sonoran Desert 🏜🥵❤️‍🔥 pic.twitter.com/Y4FnxGxBzT — Beats by Dre (@beatsbydre) August 1, 2022

Como podemos ver no tweet acima, essa edição especial da Beats Pill+ é inspirada no Deserto de Sonora, que fica entre o noroeste dos Estados Unidos e o sudoeste do México. O exterior tem a cor das areias do deserto, misturando com preto e trazendo duas letras “B”, em referência ao nome do jogador (e da própria Beats).

O modelo oriundo da parceria com Booker, como repercutiu o jornalista Mark Gurman no Twitter, segue a linha de outras unidades frutos de processos semelhantes, como os Beats Studio Buds com design do grafiteiro brasileiro FUTURA. Trata-se do mesmo produto em matéria de hardware, mas com um design com elementos que mostram sinais da parceria em si.

Ainda não há mais informações sobre preços ou disponibilidade da nova versão personalizada, tampouco sobre a possível ressurreição do modelo comum da Pill+.

Curtiram a caixa de som desértica?