Como executar um atalho a partir do Terminal [Mac]

O aplicativo Atalhos (Shortcuts) finalmente chegou ao Mac com o macOS Monterey 12, em 2021. Com isso, um leque de novas opções de personalização e de uso do app se abriram.

Aqui mesmo, no MacMagazine, já mostramos como é fácil executá-los pelo Finder e adicionar os seus prediletos no Dock.

Na dica de hoje, mostraremos como é possível executar um atalho diretamente por uma linha de comando do app Terminal. Veja, a seguir, como é supersimples fazer isso por aí! 👨‍💻

Primeiramente, abra o app Atalhos. Isso pode ser feito através da pasta “Utilitários”, dentro da aba lateral “Aplicativos” do Finder, pelo Spotlight ou pelo Launchpad (localizado dentro da pasta “Outros”). Anote o nome do atalho (da exata maneira como ele está escrito).

Depois, abra o Terminal (que também pode ser aberto usando os mesmos métodos acima). Substitua nome-do-atalho pelo nome exato do atalho escolhido em um dos comandos a seguir e pressione return :

shortcuts run nome-do-atalho

Ou, em caso de atalhos com nome composto:

shortcuts run nome\ atalho

Um exemplo: para executar o atalho “Registrar Cafeína”, use:

shortcuts run Registrar\ Cafeína

Feito isso, em instantes o seu atalho será devidamente executado — do mesmo modo como se estivesse abrindo-o manualmente o app Atalhos.

Bem legal, concordam?