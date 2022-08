Como reiniciar o Dock do macOS

O Dock é uma das partes mais importantes do macOS. É a partir dele que você pode abrir os aplicativos que tiver colocado por lá, para um acesso mais rápido.

Aqui mesmo, no MacMagazine, já mostramos alguns truques essenciais para os usuários do Mac tirarem o proveito desse elemento do sistema.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode reiniciar o Dock. Isso é especialmente útil para aqueles momentos em que ele travar ou apresentar algum problema parecido. Veja só como é simples!

Primeiramente, abra o Terminal. É possível fazer isso usando o Spotlight, o Launchpad, a pasta “Utilitários” dentro de “Aplicativos”, na barra lateral do Finder ou por meio da Siri.

Em seguida, digite o seguinte comando e pressione return no teclado:

killall Dock

Com isso, o Dock desaparecerá por alguns segundos e será reaberto em seguida, com tudo funcionando normalmente.

Conforme já mostramos aqui, você também pode resetar os aplicativos que aparecem por lá para os padrões de fábrica, usando um atalho bem parecido no Terminal.

O seu problema foi resolvido por aí? 👨‍💻

via macReports