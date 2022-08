Desenvolvedores franceses abrem ação coletiva contra a Apple

A Apple voltou a ser alvo nesta segunda-feira de mais uma ação coletiva por supostas práticas anticompetitivas na App Store, aberta desta vez por desenvolvedores franceses.

O grupo, conhecido como “Le GESTE”, é representado pela firma de advocacia americana Hagens Berman — a mesma que, em 2019, ajudou outro grupo a processar a Maçã nos Estados Unidos e conseguiu fazer com que a ela criasse um fundo de US$100 milhões para desenvolvedores, bem como a reduzir a taxa da App Store em 15% para pequenas empresas.

A própria firma tratou de anunciar a parceria com os desenvolvedores em seu site, onde também voltou a criticar as políticas e taxas da loja de aplicativos. A ação foi aberta na Corte Federal do estado da Califórnia em associação com o advogado antitruste Fayrouze Masmi-Dazi, de Paris.

Steve Berman, sócio-gerente da Hagens Berman, aproveitou a ocasião para comentar a nova parceria com os desenvolvedores franceses:

Acabamos de sair de nosso acordo duramente conquistado com a Apple e estamos prontos para voltar ao ringue. Nossa empresa está feliz em ver os desenvolvedores para iOS de outros países buscando a mesma justiça que conseguimos alcançar para os desenvolvedores dos EUA. Acreditamos que eles também foram injustamente submetidos às políticas sufocantes da App Store da Apple, e pretendemos manter a Apple [dentro da] lei.

Masmi-Dazi, por sua vez, comentou que as políticas e restrições da App Store “apresentam problemas críticos para todos os desenvolvedores iOS”, e que isso, segundo ele, faz com que uma “solução global” se torne necessária. Desenvolvedores franceses que se interessarem em entrar para a ação coletiva já podem entrar em contato com a firma.

Vamos ver até onde isso vai…

via AppleInsider