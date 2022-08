Dock da HYPER elimina fonte externa em hubs Thunderbolt 4

A HYPER, marca que sempre foi conhecida por sua inovação e qualidade no que se refere a docks e acessórios de carregamento no geral, está agora lançando mais um produto que com certeza chega para fazer a diferença nesse setor.

Trata-se do HyperDrive Thunderbolt 4 Power Hub, acessório que elimina a necessidade de se usar uma fonte de energia externa para conectar um hub Thunderbolt 4. As fontes, vale destacar, chegavam a ser maiores até que o próprio hub.

Com o uso da tecnologia nitreto de gálio (GaN), a Hyper conseguiu tanto diminuir o tamanho da fonte de alimentação quanto integrá-la ao hub e formar um único dispositivo. Desta forma, não há mais a necessidade de usar dois acessórios para realizar a mesma tarefa.

O hub conta com quatro portas Thunderbolt 4, sendo uma delas upstream — o que permite conectar e conectar computadores hosts baseados em Thunderbolt — e três do tipo downstream, as quais fornecem largura de banda de até 40Gbps, transferência de dados PCIe de 32Gbps, vídeo duplo de 4K/60Hz e 15W de energia para acessórios conectados.

Com suporte a uma tela 8K a 30Hz e duas 4K a 60Hz, o HyperDrive Thunderbolt 4 Power Hub também conta com 2x mais desempenho de armazenamento e desempenho gráfico de GPUs habilitadas para Thunderbolt.

O produto também não deixa de ser uma boa opção para quem precisa de uma boa potência de carregamento, com a porta Thunderbolt upstream fornecendo potência de recarga de até 96W — ou seja, suficiente até mesmo para MacBooks Pro de 16 polegadas.

Caso você tenha se interessado, o HyperDrive Thunderbolt 4 Power hub foi lançado hoje em campanha no Kickstarter (vai até 1º de setembro) com descontos antecipados de até 50% sobre o seu futuro preço de varejo, de US$300.