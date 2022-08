Intel planeja anunciar versão final do Wi-Fi 7 em 2024

Algumas empresas (incluindo a Apple) ainda nem tiveram tempo de levar o Wi-Fi 6E — a geração mais recente da tecnologia de conexão sem fio — para todos os seus dispositivos e a Intel já teria estabelecido uma data para o lançamento e expansão do promissor Wi-Fi 7, segundo informações do ETNews.

De acordo com o veículo, o vice-presidente da divisão de soluções sem fio da empresa, Eric McLaughlin, afirmou recentemente que o Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) começaria a ser instalado em PCs a partir de 2024, se expandindo para os principais mercados ao longo de 2025. Essa previsão foi compartilhada durante uma conferência de imprensa em um evento na Ásia.

Sucessor direto do Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax), é esperado que o Wi-Fi 7 entregue velocidades de processamento de até 5,8Gbps — mais do que o dobro da atual geração. Além disso, ele deverá contar com uma largura de banda mais estável de 6Ghz, sendo capaz, também, de trabalhar com dados a uma velocidade máxima de 36Gbps.

Ainda segundo McLaughlin, a Intel já está trabalhando para conseguir a certificação da Wi-Fi Alliance — órgão internacional responsável pela aprovação de tecnologias relacionadas ao padrão. Entretanto, o executivo ainda não excluiu a possibilidade de mais novidades serem anunciadas para o Wi-Fi 7.

O Wi-Fi 7 quase dobra a largura de banda de frequência do 802.11ax (170MHz) para 320MHz e dobra a velocidade do Wi-Fi. Como falta mais de um ano para o lançamento do 802.11be, ainda há uma chance de melhorarmos ainda mais a velocidade de processamento.

O executivo continuou ao dizer que a Intel pretende firmar uma série de parcerias com “várias empresas globais para levar o Wi-Fi 7 para mais produtos”. Entre as companhias que já expressaram algum interesse na nova geração de conexão sem fio, estão nomes como Qualcomm, Broadcom e MediaTek.

A Apple, por sua vez, ainda precisa iniciar sua transição para o Wi-Fi 6E, coisa que deverá ocorrer no fim do ano com a vindoura linha “iPhone 14”. O padrão, vale lembrar, também é especulado para o seu suposto headset de realidade aumentada/virtual.

