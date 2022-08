Apple expressa apoio às ações afirmativas de universidades nos EUA

A Apple e outras quase 80 companhias americanas apresentaram, na última segunda-feira (1/8), um documento à Suprema Corte dos Estados Unidos expressando apoio aos programas de ação afirmativa de Harvard e da Universidade da Carolina do Norte — considerados o próximo grande alvo da maioria conservadora da corte.

Segundo informações da Bloomberg, críticos das políticas de inclusão racial nesses campus afirmam que elas estão prejudicando não só alunos brancos, mas também penalizando candidatos de origem asiática. Atualmente, existem dois processos correntes na justiça americana que miram exatamente essas iniciativas: o Fair Admissions v. Harvard and Students e o Fair Admissions v. University of North Carolina.

No documento, as empresas afirmaram que seus esforços para um ambiente corporativo mais inclusivo “dependem de programas de admissão em universidades que levam a graduados educados em ambientes racial e etnicamente diversos”, e que os benefícios dessas ações “não são intangíveis”.

Somente assim os Estados Unidos podem produzir um pipeline de futuros trabalhadores altamente qualificados e líderes empresariais preparados para atender às necessidades da economia e da força de trabalho moderna.

As companhias também destacaram a natureza global do mundo dos negócios, o que torna a criação de times diversos dentro das corporações algo ainda mais importante.

Estudos empíricos confirmam que grupos diversos tomam decisões melhores graças ao aumento da criatividade, compartilhamento de ideias e precisão. Esses benefícios não são simplesmente intangíveis; eles se traduzem nos resultados financeiros das empresas.

Ainda de acordo com a Bloomberg, esse movimento pode acabar com algum tipo de reação conservadora contra as empresas que adotam políticas parecidas internamente. Ao mesmo tempo, apoiadores das ações afirmativas classificam o posicionamento público das companhias como “essencial”.

