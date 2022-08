Apple TV+ quer produzir conteúdos “autênticos” no Brasil

O Apple TV+ pode não ter (ainda) o número de produções ou mesmo uma penetração no mercado semelhante às de seus principais rivais — principalmente no Brasil —, mas isso não significa que a empresa não está tentando alcançá-las.

De fato, a Maçã está expandindo suas produções originais a passos largos e não está investindo só em conteúdos em inglês: o catálogo já possui algumas séries bilíngues (“Now and Then” e “Acapulco”) e até mesmo exclusivamente em idiomas que não o inglês, incluindo em espanhol, em francês e até mesmo em russo; agora, temos informações de que a Apple poderá também ter conteúdos brasileiros!

Isso é o que diz o jornalista brasileiro especializado em TV e cultura pop, Flávio Ricco, do R7. De acordo com a sua matéria mais recente, executivos do Apple TV+ estão “interessados em produzir novos conteúdos no Brasil”.

Ainda de acordo com Ricco, a Apple vai procurar “dar prioridade à autenticidade e qualidade” para as novas produções. Detalhes sobre esses projetos — até mesmo se eles já estariam confirmados —, no entanto, ainda são escassos.

Vale notar que todo o catálogo do Apple TV+ está disponível com legendas e dublagens em português do Brasil — e, quem sabe, esse projeto vise aumentar captar ainda mais assinantes brasileiros para a plataforma.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

