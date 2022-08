Cardhop 2.1 traz novos widgets e ações inteligentes

Desde o seu lançamento, em 2017, sempre repercutimos por aqui as novidades do gerenciador de contatos desenvolvido pela Flexibits, o Cardhop — o qual agora chegou à versão 2.1. O update trouxe novos recursos interessantes para ele, bem como para o seu “app-irmão”, o calendário Fantastical.

Agora, a integração entre os dois está ainda maior. É possível, por exemplo, escrever no Cardhop “ligar para João” e, então, concluir a ação no Fantastical, criando um evento com uma chamada, associando-a ao contato já até mesmo com o link da chamada, como mostram as capturas de tela abaixo.

Outros recursos interessantes incluem um novo widget e uma reformulação da função de aniversários. O primeiro permite a exibição de um código QR com uma espécie de cartão de visita digital, o que torna passar os dados para outras pessoas mais prático, já que o widget fica sempre na tela inicial.

Já o segundo agora chama-se “Celebrações” e inclui diversos tipos de datas comemorativas — há o lembrete de quando elas estão chegando para não passar batido.

Também se tornou possível iniciar conversas e chamadas no Microsoft Teams a partir de ações inteligentes no Cardhop. Uma outra adição inteligente é que, ao colar um link de uma rede social, o app já extrai o nome do usuário referente.

O update trouxe, ainda, novidades mais direcionadas ao Fantastical, como a possibilidade de criar links de chamadas de apps como Zoom, Webex e Google Meet. Além disso, para os momentos de descanso, dá para definir momentos de pausa e dias em que em reuniões podem ou não ser marcados.

Os apps são gratuitos, mas, para ter acesso a todas as funcionalidades, é necessário ser assinante do plano Flexibits Premium por R$21/mês ou R$165/ano. Para iPhone e iPad, o download pode ser feito pela própria App Store, enquanto a versão para Mac está disponível no site oficial.

