Estoques do Apple Watch Edition estão acabando nos EUA

Para consumidores mais “refinados” — e afortunados, é claro —, a Apple lança todos os anos uma versão especial (em 2021, de titânio) do Apple Watch, seu relógio inteligente que atualmente está na sua sétima edição.

Porém, caso você esteja nos Estados Unidos e queira adquirir essa edição especial do Apple Watch pela Apple Store Online, provavelmente terá muita dificuldade para encontrar estoque disponível.

Vários modelos do Apple Watch Edition encontram-se esgotados na loja online americana da Apple, sendo listados como “indisponíveis atualmente” na hora que o cliente tenta realizar a compra.

Mas não é só na América que a edição de titânio do Apple Watch está desaparecendo; em países como Canadá e Reino Unido, o cenário é muito parecido; no Brasil, os dois modelos disponíveis ainda estão em estoque.

Ao que tudo indica, os crescentes rumores em torno do lançamento de um “Apple Watch Pro” fizeram com que muita gente corresse para adquirir as últimas versões à venda da edição de titânio, a qual pode ser a última lançada como é atualmente; ou quem sabe, a produção já tenha desacelarado há um tempo e está agora se refletindo nas prateleiras virtuais das lojas da Maçã.

Acredita-se que as possibilidades de a Apple acabar com o nome Edition são grandes, visto que o seu novo relógio robusto também poderá ser de titânio e a empresa pode não manter o antigo produto com o mesmo material em linha.

