Mapas da Apple agora têm rotas de bicicleta em todos os EUA

Como praticamente todo recurso que chega ao Apple Maps, as rotas de bicicleta foram lançadas primeiro em algumas cidades dos Estados Unidos e, aos poucos, sendo expandidas para o restante do país.

Pois bem, após uma recente expansão para o Havaí, as rotas de bicicleta finalmente já estão disponíveis em todos os 50 estados americanos — o que já era algo praticamente anunciado desde julho, quando elas estavam presentes em 49.

Com a presença do recurso, cidadãos americanos e turistas que estejam visitando qualquer parte dos EUA agora contam com um grande detalhamento no que diz respeito às rotas de bicicleta, incluindo elevação, quantidade de tráfego em determinados pontos e outros fatores.

É um ponto positivo para a Maçã na disputa com o Google Maps, visto que só agora o serviço da gigante de Mountain View está investindo em tais detalhes — mesmo tendo lançado as rotas de bicicleta muito antes (em 2010).

No entanto, se a Apple está à frente nesse quesito, o app rival ganha no que se refere à disponibilidade do serviço, visto que as rotas de bicicleta estão em mais de 30 países no Google Maps — no Apple Maps, além dos EUA, elas estão em algumas poucas cidades selecionadas.

via MacRumors