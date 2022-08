Nova extensão bloqueia popups “abra no app” no Safari do iOS

Se você costuma acessar sites como o Reddit ou o TikTok pelo Safari do iOS, com certeza já se deparou com um daqueles popups bem irritantes lhe convidando a baixar o aplicativo oficial da plataforma. Essas mensagens, muitas vezes, chegam a bloquear quase todo o conteúdo da página, obrigando o usuário a dispensá-la para seguir navegando.

A boa notícia é que, enquanto a Apple não adiciona algum recurso no Safari que impeça essas mensagens de aparecerem, existem soluções de terceiros que se propõem a fazer exatamente isso — e de maneira bastante competente, diga-se de passagem. A mais recente delas, por exemplo, é a extensão Banish, criada pelo desenvolvedor Alex Zamoshchin.

Feita inteiramente no SwiftUI, a extensão remove todos esses popups de forma bastante eficaz e silenciosa, liberando espaço útil na tela do iPhone/iPad. Com apenas um 1,4MB de tamanho, a extensão passa a funcionar assim que é ativada nos ajustes do Safari e dispensa qualquer manutenção adicional.

Compatível com o iOS/iPadOS 15.0 ou superior, a Banish não coleta dados do usuário, mantendo sua privacidade intacta. Segundo seu desenvolvedor, ele executa apenas as operações mínimas necessárias para bloquear os popups, o que evita problemas de performance no Safari.

A Banish custa R$11 na App Store e também é compatível com o Compartilhamento Familiar do iCloud, permitindo que até seis pessoas usem a extensão com apenas uma única compra.

Boa dica, não?

via Daring Fireball