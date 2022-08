O que é o Apple Fitness+?

Que a Apple vem investindo no mercado de saúde, isso ninguém pode negar. Nos últimos anos, vimos o Apple Watch se tornando o produto central dessas iniciativas. Por ele, usuários podem realizar ECGs (eletrocardiogramas), além de medir a oxigenação no sangue e detectar uma fibrilação atrial, por exemplo.

Para expandir essa atuação na área da saúde, a Apple lançou, em 2020, o Apple Fitness+. A seguir, conheça um pouco sobre o que é esse serviço! 🏃

O Apple Fitness+ é um serviço por assinatura criado pela Apple para quem deseja melhorar a sua condição física, através dos mais diversos tipos de exercícios físicos oferecidos. Quando o usuário faz a assinatura, um vasto leque de exercícios em videoaulas é aberto, além do Hora de Caminhar e do Hora de Correr.

Atualmente, os exercícios são oferecidos nas seguintes categorias:

Meditação

HIIT

Ioga

Core

Força

Pilates

Dança

Bicicleta

Esteira

Remo

Recuperação com atenção plena

Diante das câmeras, os professores contratados pela Maçã realizam os exercícios em diversas categorias, possibilitando que você possa assistir a eles e, ao mesmo tempo, reproduzi-los onde quer que esteja — desde que tenha uma conexão à internet ou tenha baixado previamente o exercício.

O bacana é que os dados capturados pelo Apple Watch (como os seus batimentos e as calorias queimadas) são compartilhados para o dispositivo que você estiver usando o Fitness+, para que você possa visualizá-los enquanto você realiza o exercício, e são sincronizados com os dados de atividade diária quando você conclui um exercício nos famosos círculos de atividade do Apple Watch.

Além desses dados, os exercícios de bicicleta, HIIT, remo e esteira também mostram a Barra de Desempenho (Burn Bar), que faz o comparativo das suas medições com as de outras pessoas que já fizeram esse mesmo exercício. Quanto mais calorias são queimadas por você, mais alta será sua posição nessa Barra de Desempenho.

O que preciso para usar o Apple Fitness+?

Para usar o Apple Fitness+, é preciso ter um Apple Watch Series 3 ou posterior com o watchOS 7.2 ou posterior instalado e um desses dispositivos:

iPhone 6s ou posterior com o iOS 14.3 ou uma versão mais recente instalado

iPad com iPadOS 14.3 ou posterior

Apple TV 4K ou Apple TV HD com tvOS 14.3 ou posterior

Se tiver uma smart TV com o AirPlay embutido, também é possível espelhar o conteúdo do Apple Fitness+; a partir do iOS 16, será possível até mesmo ver as suas métricas por lá, sem necessitar de uma Apple TV.

Onde o Apple Fitness+ está disponível?

O Apple Fitness+ está disponível com o áudio em inglês, mas com legendas em português do Brasil, inglês, francês, alemão, italiano, russo e espanhol. Atualmente, ele está disponível nos seguintes países:

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Irlanda

Nova Zelândia

Austrália

Áustria

Brasil

Colômbia

França

Alemanha

Indonésia

Itália

Malásia

México

Portugal

Rússia

Arábia Saudita

Espanha

Suíça

Emirados Árabes Unidos

Como usar o Apple Fitness+?

Aqui no MacMagazine, já fizemos um tutorial completo de como você pode utilizar esse serviço na prática. 😉

Também produzimos um vídeo na época em que ele foi lançado:

Quanto custa?

No Brasil, o Apple Fitness+ custa R$29,90 por mês ou R$149,90 ao ano. Porém, ele também está incluído no plano Apple One Premium (que além dele, também conta com o Apple Music, o Apple TV+, o Apple Arcade e 2TB de armazenamento no iCloud+).

E aí, pronto para entrar em forma? 🏋️