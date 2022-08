Primeiros MacBooks Pro com Touch Bar agora são obsoletos

Como de costume, a Apple atualizou a sua lista de produtos clássicos (vintage) e obsoletos (obsolete) com alguns novos antigos produtos.

Na lista, vemos que os primeiros modelos do MacBook Pro com Touch Bar, lançados em outubro de 2016, agora são “clássicos”. Todas as versões dele lançadas nesse período entram na mesma categoria, seja os de 13 ou 15 polegadas, com duas ou quatro portas Thunderbolt 3.

Além dele, outros MacBooks, iMacs e iPads Pro são considerados clássicos; já modelos do iPad mini agora são classificados como obsoletos.

Confira a lista completa dos produtos que se tornaram clássicos nessa última leva:

MacBook (Retina, 12″, início de 2016)

(Retina, 12″, início de 2016) MacBook Pro (13″, 2016, quatro portas Thunderbolt 3)

(13″, 2016, quatro portas Thunderbolt 3) MacBook Pro (13″, 2016, duas portas Thunderbolt 3)

(13″, 2016, duas portas Thunderbolt 3) MacBook Pro (15″, 2016)

(15″, 2016) MacBook Air (13″, início de 2015)

(13″, início de 2015) MacBook Pro (Retina, 13″, início de 2015)

(Retina, 13″, início de 2015) iMac (21,5″, final de 2015)

(21,5″, final de 2015) iMac (Retina 5K, 27″, final de 2015)

(Retina 5K, 27″, final de 2015) iPad Pro de 9,7″ Wi-Fi

de 9,7″ Wi-Fi iPad Pro de 9,7″ Wi-Fi + Cellular

Eis os produtos que se tornaram obsoletos:

iPad mini Wi-Fi de 16GB cinza espacial

Wi-Fi de 16GB cinza espacial iPad mini Wi-Fi + Cellular de 16GB cinza espacial

Wi-Fi + Cellular de 16GB cinza espacial iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM) de 16GB, cinza espacial

Wi-Fi + Cellular (MM) de 16GB, cinza espacial iPad mini Wi-Fi

Wi-Fi iPad mini Wi-Fi + Cellular

Wi-Fi + Cellular iPad mini Wi-Fi + Cellular (MM)

Produtos descontinuados são considerados clássicos quando já saíram do mercado entre cinco e sete anos, e só obterão reparo caso haja peças disponíveis em lojas da Apple ou Centros de Serviço Autorizados Apple (AASPs).

Depois dos sete anos, o produto se torna obsoleto e perde completamente a opção de reparo, com exceção das baterias de MacBooks, que podem ser trocadas por até dez anos a partir da data em que foi descontinuado.