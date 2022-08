Quantos monitores externos posso conectar ao meu Mac?

Para expandir o uso do seu Mac, a Apple possibilita que você conecte um monitor a ele. Isso acaba sendo prático para quem precisa (ou gosta) de estar cercado de telas, principalmente para certos tipos de trabalho, como para quem mexe muito com métricas, edições, etc.

Mas, afinal de contas, quantos monitores um Mac suporta? Bem, isso depende de vários fatores, como o tipo do processador que ele usa.

Para facilitar a sua vida, reunimos por aqui essas informações. Assim, você não corre o risco de comprar um Mac que seja compatível com apenas um monitor externo, quando seu objetivo é usar dois ou mais. 😊

Macs com Apple Silicon

A Apple permite que você conecte até cinco monitores em computadores com Apple Silicon — dependendo de alguns fatores, é claro.

Para descobrir qual processador o seu Mac possui, vá até o menu Apple (no canto superior esquerdo) e em “Sobre Este Mac”.

Em MacBooks Air (modelos com M1 ou M2), MacBooks Pro (modelos com M1 ou M2), iMac ou Mac mini, é possível conectar um monitor externo (em qualquer uma das portas Thunderbolt/USB 4). No caso do iMac, conecte-o em uma das portas como símbolo do Thunderbolt. No Mac mini, é possível conectá-lo na porta HDMI.

(em qualquer uma das portas Thunderbolt/USB 4). No caso do iMac, conecte-o em uma das portas como símbolo do Thunderbolt. No Mac mini, é possível conectá-lo na porta HDMI. Em um Mac com o chip M1 Pro, é possível conectar até dois monitores externos usando as portas Thunderbolt 4 e HDMI.

usando as portas Thunderbolt 4 e HDMI. Em MacBooks Pro com o chip M1 Max, é possível conectar até quatro monitores externos usando as portas Thunderbolt 4 e HDMI.

usando as portas Thunderbolt 4 e HDMI. Em Macs Studio com M1 Max, esse número aumenta para até cinco monitores usando as portas Thunderbolt 4 e HDMI localizadas na parte de trás.

usando as portas Thunderbolt 4 e HDMI localizadas na parte de trás. Em Macs Studio com o M1 Ultra, também é possível conectar até cinco telas externas usando as portas Thunderbolt 4 e HDMI localizadas nas partes frontal e traseira do Mac.

Macs com processadores Intel

A maneira mais fácil de descobrir essa informação em Macs com um processador da Intel é seguindo as seguintes etapas: primeiramente, vá até o menu Apple (no canto superior esquerdo) e clique em “Sobre Este Mac”.

Clique duas vezes em cima do nome do produto, por exemplo: “MacBook Air (13-inch, 2017)” e pressione ⌘ command C para copiá-lo. Depois, abra essa página no seu navegador de preferência e cole o resultado (usando ⌘ V ) na barra de pesquisa “Buscar Especificações Técnicas”.

Ao achar o seu modelo, clique nas especificações técnicas dele e, na seção “Compatibilidade de vídeo” ou “Gráficos”, a informação referente ao monitor externo estará localizada.

Agora ficou mais fácil, não acham? 😛