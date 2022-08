AppleCare+ com cobertura de roubo e perda expande na Europa

O AppleCare+, programa de garantia estendida da Maçã, ganhou, em 2018, um plano adicional com cobertura também contra roubo e perda — disponível inicialmente nos Estados Unidos e depois em países como Reino Unido, Austrália, Alemanha e Japão.

Agora, a Apple também expandiu o plano para mais três países na Europa: Espanha, França e Itália. Em todos eles, as reclamações de roubo e perda devem ser feitas com a AIG Seguros.

Isso significa que, além da cobertura de danos acidentais, o plano também cobre até dois incidentes de roubo ou perda a cada 12 meses — com cada incidente sujeito a uma taxa de serviço de 129€. O plano em si custa até 229€ (até 11,49€/mês), dependendo do modelo do iPhone.

Na prática, se um iPhone 13 Pro Max for perdido ou roubado e o proprietário tiver o AppleCare+ com cobertura contra roubo e perda, ele poderá solicitar um dispositivo de substituição por uma taxa de 129€, em vez de comprar um iPhone novo.

Vale notar que na Espanha — e em outros países como Portugal e Áustria —, a varejista MediaMarkt disponibiliza o AppleCare Services, o qual funciona da mesma forma que o AppleCare+, permitindo usufruir de praticamente todos os benefícios de garantia estendida, incluindo a proteção total contra roubo (mas não perda, vale notar).

via MacRumors