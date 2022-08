Astropad Studio 5.1 adiciona atalhos na tela do iPad

O Astropad Studio, aplicativo que transforma o iPad em uma espécie de mesa digitalizadora para o Mac/PC, chegou à versão 5.1 com um recurso muito útil para quem costuma usar vários atalhos de teclado em aplicativos como o Photoshop e o Premiere Pro.

Intitulada Custom Quick Keys, a ferramenta permite adicionar até seis atalhos de teclado totalmente personalizáveis diretamente na tela do iPad. Assim, você consegue trabalhar sem ter que abrir a Sidebar ou ficar alternando o tempo todo entre o tablet e o computador para executar um simples comando.

Como demonstrado no vídeo acima, as Custom Quick Keys podem ser adicionadas com apenas alguns toques na Sidebar do aplicativo e suportam praticamente qualquer atalho ou combinação de teclas. É possível adicionar comandos para trocar ferramentas, alterar a cor e o tamanho de pincéis, adicionar ou remover camadas e alternar entre quadros, por exemplo.

Outra opção é a possibilidade de atrelar conjuntos de atalhos personalizados a aplicativos específicos, facilitando a vida de quem costuma alternar entre softwares com frequência. Além disso, é possível ocultar as chamadas teclas modificadoras, como ⌥ option e ⌘ command , por exemplo, a qualquer momento, deixando visíveis apenas as que o usuário mais usa.

A atualização já está disponível sem custo extra para assinantes do Astropad Studio no Mac/PC e iPadOS. Para novos usuários, o aplicativo sai por US$15/mês ou US$100/ano e conta com um período de testes gratuito de 14 dias. Ele está disponível para download na App Store e em sua página oficial.

