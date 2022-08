Brasil é o terceiro país a gastar mais tempo em apps

A firma de análise data.ai (antiga App Annie) divulgou hoje mais uma pesquisa com dados de tempo de uso de aplicativos pelo mundo inteiro, revelando que a média entre várias regiões do globo é de quatro a cinco horas por dia.

O Brasil já chegou a ocupar o topo dessa lista no ano passado, com quase seis horas por dia. Entretanto, comparando o segundo trimestre deste ano com os dados de 2021 e 2020, nosso país conseguiu diminuir o consumo em 5%, provavelmente por conta de estar normalizando a rotina após o pico da pandemia da COVID-19.

Ainda assim, continuamos com a média de cinco horas diárias, ficando em terceiro lugar no ranking, atrás somente de Indonésia e Singapura. Os demais países flutuaram entre três e quatro horas diárias em apps, incluindo México, Austrália, Índia, Japão, Coreia do Sul, Canadá, Rússia, Turquia, Estados Unidos e Reino Unido.

Como poderíamos prever, a pandemia ajudou o aumentar as horas diárias e, por conta da normalização, os números podem ter diminuído. Porém, como somente o Brasil, a Turquia e a Argentina mostraram diminuição, o período pandêmico pode ter moldado bastante os hábitos e comportamentos em relação ao uso da tecnologia (e dos apps) ao redor do mundo.

Além do tempo de uso por região, a firma divulgou o ranking de aplicativos no segundo trimestre deste ano, juntando métricas da App Store e do Google Play. Em se tratando de downloads, os campeões foram, respectivamente, as redes sociais Instagram, Facebook e TikTok — e o WhatsApp ficou logo depois, em quarto.

O TikTok ficou em primeiro lugar nos gastos do consumidor (excluindo jogos), seguido pelo YouTube e pelo Tinder. E, acredite se quiser, o Facebook continuou mantendo sua liderança em usuários mensais ativos, ganhando do WhatsApp e do Instagram, que vêm logo atrás.

O único que teve um crescimento considerável em downloads foi o app indiano de comércio eletrônico Meesho, que pulou quatro posições, alcançando o oitavo lugar. E, apesar de não aparecer na imagem, o game Stumble Guys subiu 23 posições, enquanto o jogo Fill The Fridge subiu 84 posições. Além disso, Pokémon GO ganhou uma sobrevida e teve um aumento no uso graças à nova temporada, lançada em 1º de junho.

via TechCrunch