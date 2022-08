Conheça o Peregrino, app de audiolivros católicos

O crescimento da App Store permite que, de fato, cheguemos àquela máxima de que existe sempre um aplicativo para tudo. A beleza disso é que os apps disponíveis estão ligados à pluralidade de gostos dos indivíduos. Assim sendo, há aplicativos focados em espiritualidade, entre os quais está o Peregrino, o qual oferece audiolivros católicos.

Publicidade

Com o apoio da Minha Biblioteca Católica, o Peregrino oferece livros e outros conteúdos católicos em áudio gravados por narradores profissionais. Ele já é o maior aplicativo de áudios católicos do Brasil, com 100 mil downloads e 3 mil assinantes.

Além de títulos populares e histórias dos santos, todos os quais foram escolhidos por uma equipe de curadoria espiritual, o app conta com a seção “Jornadas”, em que você encontrará meditações que lhe ajudarão na caminhada cristã.

A nova versão conta com acesso gratuito a diversos audiolivros e meditações, sem a necessidade de fazer login para acessar. É claro, se você quiser se aprofundar no app, pode se tornar assinante e desfrutar de acesso ao catálogo completo, ouvir offline, ganhar novos conteúdos exclusivos todos os meses e, se não estiver satisfeito, pode cancelar dentro de sete dias.

O Peregrino está disponível na App Store e no Google Play gratuitamente. Você ainda pode aproveitar 20% de desconto no valor comum da assinatura (R$10/mês) por tempo limitado, saindo por R$8/mês (plano com renovação anual).