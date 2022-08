Contratações indicam expansão de venda de anúncios na Apple

Os anúncios são umas das principais maneiras de lucrar com serviços online sem que os usuários precisem pagar diretamente. Por isso, constituem um mercado de grande importância, em especial no mundo conectado atual, além de serem motivo de preocupação por causa da gestão de dados de usuários — os quais são usados para direcionar propagandas.

Publicidade

Até hoje, a Apple apresenta dificuldades em atuar no mercado de venda de publicidade, mas a empresa aparenta querer superar isso. De acordo com o Digiday, a gigante de Cupertino abriu uma vaga para gerente sênior de demand-side platform (DSP). Essa plataforma permite a automatização do processo de oferecer anúncios, sendo essencial para atuar no mercado, já que faz com que os anunciantes gastem mais ao ter os trâmites facilitados.

A oferta pede pelo menos oito anos de experiência no mercado, bem como ter trabalhado com públicos de centenas de milhões. O futuro gerente de DSP deverá “dirigir a construção da DSP o mais sofisticada e que respeite a privacidade o máximo possível”. Também é necessário ter experiência com a direção de campanhas focadas em sistemas móveis, o que mostra as intenções da Maçã com essa contratação.

Com o passar dos anos, a a Apple construiu um vasto jardim murado de produtos conectados e serviços. O que conecta esses produtos e serviços criando experiências contínuas são os dados dos usuários. A Apple fazer a própria DSP é o próximo passo lógico nessa evolução. Eles vêm construindo o mercado de publicidade deles nos bastidores, medindo o impacto de ativos do ecossistema. —Paulina Klimenko, diretora de crescimento da PubMatic

Como repercutimos há alguns dias, novas áreas de anúncios deverão ser criadas na App Store, em páginas gerais e individuais de aplicativos. Outros núcleos também podem ser explorados para a venda de anúncios, como a transmissão Friday Night Baseball e outros apps. Uma boa DSP é essencial para um bom aproveitamento dessa esfera de negócios.

Publicidade

Essa tendência da empresa é, em algum nível, preocupante, tendo em vista que a Apple pode estar fazendo justamente o que combate com recursos de privacidade como a Transparência no Rastreamento em Apps (App Tracking Transparency, ou ATT), que coíbem o rastreio indevido por parte de desenvolvedores. Resta saber se a própria Maçã terá todo esse cuidado com os dados dos usuários na sua vez de vender anúncios.

Os planos da empresa na área estão sendo mantidos em segredo, como de costume. A gigante de Cupertino não tem um histórico muito bom em se tratando de venda de publicidade: o antigo sistema usado para tal fim era o iAd, lançado ainda por Steve Jobs(!), em 2010, o qual não tinha grande eficiência.

Vamos ver quais serão os próximos passos!

via 9to5Mac