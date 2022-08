Devo desligar o Apple Watch enquanto não estiver usando-o?

É até difícil de acreditar, mas o Apple Watch possibilitou que usuários pudessem carregar um verdadeiro computador em seus pulsos. Isso só foi possível, é claro, graças à miniaturização dos componentes e do avanço da tecnologia em si.

Uma dúvida, porém, sempre paira a cabeça dos consumidores de eletrônicos em geral, incluindo o Apple Watch: afinal de contas, devo ou não desligar o smartwatch enquanto não estiver usando-o?

O principal argumento de quem defende essa tese é de que você economizará uma importante carga na bateria, algo que é ainda mais importante para um dispositivo tão diminuto como o Apple Watch.

Porém, se formos pensar, a própria Apple já disponibiliza três formas de economizar a bateria do seu smartwatch:

Desativando a Tela Sempre Ativa (disponível no Series 5 ou posteriores, exceto o SE).

Desativando o gesto de acender a tela ao levantar o braço (indo até Ajustes » Tela e Brilho e desativando “Despertar ao Levantar o Braço”).

Ativando o recurso Reserva de Energia.

Além delas, você também pode seguir outras dicas voltadas a isso:

Além disso, na prática, você deverá notar que a bateria não descarregará tão rápido enquanto o Apple Watch não estiver sendo usado e fora do carregador. De qualquer forma, você pode monitorar isso na prática, através do gráfico de consumo da bateria. Para visualizá-lo, abra os Ajustes e vá até “Bateria”.

Em contato com o suporte da Apple no Twitter, o MacMagazine recebeu a seguinte resposta sobre o assunto:

Não conseguimos pensar em um motivo específico pelo qual você precisaria desativá-lo, mas depende completamente de você. Se você quiser conhecer algumas maneiras de aproveitar ao máximo a bateria do seu Apple Watch, consulte esse artigo.

Olhando para o outro lado da moeda, é recomendável que de tempos em tempos (uma vez a cada 15 dias, por exemplo), você reinicie o seu relógio (ou qualquer outro dispositivo eletrônico) a fim de exterminar bugs que possam estar ocorrendo — além de “limpar” a memória. Com isso, ele estará sempre rodando da melhor forma possível, sem travamentos.

A nossa dica é: se você quer se certificar de que estará com bateria ao usar o seu Apple Watch (como de um dia para o outro), deixe-o no carregador, sem se preocupar com um possível dano à bateria causado por um sobrecarregamento, por exemplo.

Isso se deve ao avançado sistema de gerenciamento de energia da Apple. Portanto, esses problemas de sobrecarga não devem ocorrer. Antes disso, certifique-se de que a opção de Carregamento Otimizado esteja ativada — o que já ocorre por padrão, diga-se de passagem.

Isso vai impedir que haja um desgaste na bateria e fará com que o sistema aprenda a sua rotina diária de carregamento. Para fazer isso, abra os Ajustes, vá até Bateria » Saúde da Bateria e ative “Carregamento Otimizado”.

Lembre-se de que não é possível desligar o Apple Watch enquanto ele estiver conectado ao carregador. Porém, se você tem certeza de que não usará o Apple Watch por vários dias e vai mantê-lo na gaveta, aí sim talvez seja uma boa ideia mantê-lo desligado. Quando fizer isso, certifique-se de deixá-lo com cerca de 50% de carga da sua bateria — não é bom que ela esteja nem muito cheia, nem muito vazia.

Para fazer isso, mantenha pressionado o botão lateral (aquele localizado abaixo da Digital Crown) e deslize a barra deslizante “Desligar”. Aguarde alguns segundos e pressione novamente esse botão até que o logotipo da Maçã apareça.

E você, costuma desligar o seu Apple Watch quando não está em uso? ⌚️

