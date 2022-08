Google inicia fusão do Duo e do Meet com atualização

Seguindo o que havia sido comunicado em junho, o aplicativo do serviço de videochamadas Google Duo recebeu uma atualização que dá início à fusão dele com o Meet, ganhando o nome e o ícone deste último.

A ação faz parte do plano do Google de mesclar os dois apps, que exerciam basicamente a mesma função. A ideia é que o Duo absorva as funções do Meet e, assim, torne-se o segundo. O app original do Meet (cujo ícone e nome foi modificado recentemente) ainda funciona, mas deverá ser desativado com o tempo, de modo a concentrar o uso no que antes era Duo.

Ao abrir o antigo Duo, é mostrada uma nova notificação na parte superior, a qual alerta que os usuários estão recebendo acesso a funções de videochamada e reunião. É necessário, porém, fazer login com uma conta do Google; no Duo original, bastava cadastrar-se com o número de telefone.

O site duo.google.com ainda funciona, mas está gerando links do Meet e a tendência é que ele passe a redirecionar para meet.google.com/calling nos próximos meses. A partir de setembro, quando deverá ser concluída a transição dos aplicativos, ao baixar o Google Meet, o resultado será o novo app, oriundo da fusão entre os dois.

Se você ainda usa o app antigo do Meet, não precisa se preocupar, já que ele ainda estará disponível por algum tempo. Para se precaver quando ele for descontinuado, recomenda-se baixar desde já a nova versão do app — pelo menos até o Google criar mais um sistema de videochamadas.

A empresa parece estar preocupada com a confusão que terminou causando com a profusão de aplicativos de chamada que foi criando. O Hangouts, por exemplo, está passando por um processo parecido, absorvendo funções e se tornando o Google Chat.

